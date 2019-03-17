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Endonezya'da sel felaketi: 42 kişi öldü!

Endonezya'nın Papua eyaletinde yaşanan sel felaketinde 42 kişinin öldüğü bildirildi.

17 Mart 2019 Pazar 07:00
Endonezya'da sel felaketi: 42 kişi öldü!

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho,  yaptığı açıklamada, eyaletin başkenti Jayapura'da dünden bu yana etkili olan  şiddetli yağışların yol açtığı selde 42 kişinin öldüğünü belirtti.

Bölgedeki afette 21 kişinin yaralandığını bildiren Nugroho, bölgede  tahliye ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. 

Güney Sulawesi eyaletinde, ocak ayında şiddetli yağışlar nedeniyle  meydana gelen sel ve heyelanlarda 68 kişi ölmüştü.?

Muson yağmurlarının etkisinde olan ve tropikal iklimin yaşandığı  Endonezya'da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskını ve  toprak kayması meydana geliyor.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 07:00
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