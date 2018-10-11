Endonezya’da bilanço ağırlaşıyor

Endonezya’nın Sulawesi Adası’ndaki deprem ve tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 45’e çıktı. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, 28 Eylül’de meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide can kaybının 2 bin 45’e yükseldiğini duyurdu.

Yaşamını yitirenlerin tamamının kimlik tespitinin yapıldığı bilgisini paylaşan Nugroho, bölgedeki yaralı sayısının da 10 bin 679 kişi olduğunu söyledi.

Nugroho, kayıtlara göre de enkaz altında olduğu tahmin edilen 671 kişinin kayıp olduğunu aktararak, bölgede yaşanan afet sonrası 82 bin 775 kişinin de yer değiştirdiğini dile getirdi.

Öte yandan; bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının bugün sonlanması bekleniyor.