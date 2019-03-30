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Endonezya'da başkanlık seçimine doğru

Devlet Başkanı Joko Widodo ile rakibi Prabowo Subianto, televizyon programında karşı karşıya geldi

30 Mart 2019 Cumartesi 21:12
Endonezya'da başkanlık seçimine doğru

CAKARTA (AA) - Endonezya'da Devlet Başkanı Joko Widodo ile rakibi Prabowo Subianto tartışma programına katıldı.

Ülkede 17 Nisan'da yapılacak başkanlık ve milletvekili seçimi öncesi yayımlanan tartışma programına üçüncü kez katılan Widodo ve Subianto, hükümet, ikili ilişkiler, savunma ve güvenlik konularını tartıştı.

Burada yaptığı konuşmada, savunma ve güvenliğin ülkeler için önemine işaret eden Subianto, yeterli maddi kaynak sağlanmadığı için Endonezya savunmasının güçsüz olduğunu ileri sürdü.

Yolsuzluğun tehlikeli seviyeye ulaştığını savunan Subianto, tüm hükümet organlarını yolsuzluktan temizleyeceğini ifade etti. Subianto, uluslararası ilişkileri karışılıklı kazan-kazan temelinde kuracaklarını, ülke ve halkın çıkarlarının öncelikleri olacağını belirtti.

Subianto, diplomasinin temel ulusal çıkarları gözetmenin bir parçası olması gerektiğini belirterek, liman ve hava limanı gibi tesislerdeki yabancı yatırımları eleştirdi. Subianto, ülkenin en temel ulusal çıkarlarından birinin egemenlik ve bütünlüğün sürdürülmesini sağlamak olduğunu ifade etti.

Widodo ise askeri silahlanma ve teknolojiyi geliştirmeye ihtiyaç duyulduğunu ancak orduya güvenin tam olduğunu vurguladı. Widodo, silah ithal edilmesinden öte savunma sanayisine yatırımın önemini vurguladı.

Endonezya'da geçmiş yıllara göre yolsuzluğun azaldığını savunan Widodo, daha temiz bir yönetim için yolsuzlukla savaşlarının devam edeceğini bildirdi.

Diplomasi konusunda önceliğin milli çıkarları ve yurt dışındaki vatandaşları korumak olduğunu belirten Widodo, diğer ülkelerle ticari ilişkiler kurulmasının daha sonra geldiğini ifade etti.

Program sonunda dostluk mesajları veren iki lider, ülke ve halkın daha iyi olması için mücadele ettiklerini belirtti.

Devlet başkanlığı, merkez parlamento ve eyaletlerin yanı sıra ilçeleri de içeren bölgesel milletvekili seçimi için Endonezya'da halk 17 Nisan'da sandık başına gidecek.

Başkanlık seçiminde, sadece Demokratik Mücadele Partisi (PDI-P) üyesi Widodo ile ana muhalefet partisi Endonezya Hareketi Partisi (Gerindra) Genel Başkanı Subianto yarışacak.  

Widodo ve Subianto, 2014 seçimlerinde de karşı karşıya gelmiş, Widodo yüzde 53,15'lik oy oranıyla seçimin galibi olmuştu.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 21:12
  1. Başkanlık seçimi
  2. Endonezya
  3. Joko Widodo
  4. Prabowo Subianto
  5. televizyon tartışması

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