Endonezya’da arama ve kurtarma çalışmaları tamamlandı

Endonezya'da askeri yetkililer, 28 Eylül'de meydana gelen deprem ve tsunamide ölü sayısının 2 bin 88’e yükseldiğini açıkladı.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının bugün sona erdiğini ve bölge için verilen acil durumun yerel idare tarafından 26 Ekim’e kadar uzatıldığını duyurdu.

Felaketin ardından 680 kişinin kayıp olduğunu belirten yetkililer, tedavi gören yaralı sayının da 4 bin 612 olduğunu bildirdi.

Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB), arama çalışmalarının sonlanmasına rağmen gönüllülerin ve kayıp yakınlarının sürdürdüğü arama çalışmalarına müsaade edildiğini ve acil durumun ay sonuna kadar devam edeceğini bildirmişti.

Depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini, yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.