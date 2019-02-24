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Endonezya'da "arabasız gün" etkinliğine yoğun ilgi

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da pazar günleri uygulanan "arabasız gün" etkinliğine her hafta yaklaşık bir milyon kişi katılıyor- Trafiğe kapatılan alanlar, halkın spor ve kültür aktiviteleri yaptığı geniş etkinlik parkına dönüşüyor

24 Şubat 2019 Pazar 11:28
Endonezya'da "arabasız gün" etkinliğine yoğun ilgi

CAKARTA (AA) - MAHMUT ATANUR - Endonezya'da pazar günleri uygulanan ''arabasız gün'' etkinliği halktan yoğun ilgi görüyor.

Başkent Cakarta'da her pazar günü belirli cadde ve sokaklar, sabah 06.00-11.00 arası ''arabasız gün'' etkinliği kapsamında trafiğe kapatılıyor.

Bisiklet, yürüyüş ve koşu gibi spor aktivitelerinin yanı sıra sosyal farkındalık çalışmalarının yapıldığı etkinliğe, her hafta yaklaşık bir milyon kişi katılıyor. Hafta boyunca başkentin yoğun trafiğinden bunalan halk ayrıca, geniş cadde üzerinde trafiğe kapalı alanın keyfini çıkarıyor.

Hükümetin 2007'de hava kirliliğini azaltmak amacıyla başlattığı etkinlik, zamanla halkı spora teşvik eden bir uygulamaya dönüştü.

- Dini ve siyasi eylem yok, sigara yasak

Kentin cadde ve sokaklarında belli aktivitelere izin verilen etkinlikte, siyasi ve dini eylem içeren gösterilerin yanı sıra sigara içilmesine izin verilmiyor.

Halkın huzurunu bozacak eylem ve etkinlik kurallarının ihlaline karşı da yüzlerce personel etkinlik süresince denetleme yapıyor.

Başkentin yanı sıra Bekasi, Bogor, Bandung, Banten ve Surabaya kentlerinin yanı sıra Kalimantan, Sulawesi ve Sumatra Adası'ndaki çeşitli bölgelerde de ''arabasız gün'' etkinliği düzenleniyor.

Cakarta Çevre Ajansı yetkilisi Pak Arif, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu etkinlikle asıl amaçlarının trafikten kaynaklı hava kirliliğini azaltmak olduğunu kaydetti.

Halkın spor aktivitesi amacıyla katıldığı etkinlik alanlarında, tedbir amacıyla sağlık personeli görevlendirildiğini ifade eden Arif, çevreyi kirletenlere de para cezası kestiklerini söyledi.

''Arabasız gün'' etkinliğine ilk defa katıldığını belirten Ja’far Tsabit Rabbani, ''İnsanlar burada tüm spor aktivitelerini rahatlıkla yapabiliyor. Ben de bisiklet sürmek için geldim. Kentte yaşanan yoğun trafikten dolayı bu etkinlik dışında açık alanda bisiklet sürmek neredeyse imkansız." diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) zararlı eşik olarak kabul ettiği partikül hava endeksi PM 2,5’in zaman zaman üç dört katına çıkarak dünyanın en kirli şehirler listesinde üst sıralara çıkan Cakarta’da, hava kirliliği aşırı trafiğe bağlanıyor.

DSÖ, yıl boyunca hava kirliliği ortalaması, uluslararası standartların üstünde çıkan Cakarta’daki hava kirliliğine uzun süreli maruz kalmanın ciddi sağlık riski oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.

10 milyondan fazla nüfusuyla Güneydoğu Asya'nın en kalabalık şehirlerinden olan Cakarta'da, her gün ortalama 19 milyona yakın motorlu araç trafiğe çıkıyor.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 11:28
  1. Arabasız Gün
  2. Cakarta
  3. Endonezya
  4. etkinlik

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