0553 313 94 23

Endonezya’da altın madeni çöktü: 3 ölü

Endonezya’nın Sulawesi Adası’nın Bolaang Mongondow bölgesinde yasa dışı bir altın madeninde meydana gelen çökme sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda insan toprak altında kaldı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 13:21
Endonezya’da altın madeni çöktü: 3 ölü

Endonezya’nın Sulawesi Adası’nın Bolaang Mongondow bölgesinde yasa dışı bir altın madeninde meydana gelen çökme sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda insan toprak altında kaldı.


Endonezya Afet Ajansı, Sulawesi Adası’nın Bolaang Mongondow bölgesinde dün akşam meydana gelen toprak kaymasının tetiklemesiyle yasa dışı bir altın madeninde çökme meydana geldiğini bildirdi. Dün gece arama kurtarma çalışmalarını sarp arazi ve dengesiz toprak koşulları nedeniyle engellendiğini belirten ajans, bugün sabahın erken saatlerinde yeniden başlayan çalışmalarda 14 kişinin göçük altından sağ kurtarıldığını, 3 kişinin cesedine ulaşıldığını, göçük altında kalan çok sayıda insanı arama çalışmalarının ise sürdüğünü ifade etti.



Dayanıksız toprak koşulları


Endonezya Afet Ajansı Sutopo Purwo Nugroho, "Bölgedeki dayanıksız toprak koşulları nedeniyle onlarca kiriş ve destek levhaları kırılınca altın madeninde çalışan birkaç düzine insan çöken toprak altında kaldı" dedi.


Yerel Afet Ajansı yetkilisi Abdul Muin Paputungan, göçük altında kalanlar için hala umutlarının olduğunu söyleyerek, "Onlara seslendiğimizde cevap verenler var, yardım isteyenler var. Ağır makineleri kullanamayız, çünkü yer çok dik, kurbanları tehlikeye atabilir. Çok fazla zorluk var ve düşen taşlar çok tehlikeli bir konumda. Biz daha dikkatli olmaya çalışıyoruz" dedi.



9 kişi taburcu edildi


Yerel hastane şefi Wahdiana Mantang, kazadan sonra hastaneye getirilen 9 kişinin tedavi edilip taburcu edildiğini bazı yaralıların da tedavi gördüğünü söyledi. Mantang "Bazı hastaların vücudunda yırtılmalar oluşmuş, bazılarının ise kemiklerinde kırıklar var" dedi.


Bolaang Mongondow bölgesinde Aralık ayında meydana gelen maden göçüğünde ise 5 kişi, Sumatra’nın Jambi vilayetindeki 2016 yılında yasa dışı bir altın madeninde meydana gelen çökme sonucunda 11 kişi, 2015 yılında ise Jawa Adası’ndaki bir madende meydana gelen çökme sırasında ise 12 kişi hayatını kaybetmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 13:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karataş’ta petrol ve doğalgaz arama çalışmaları başladı
    1. Karataş’ta petrol ve doğalgaz arama..
    2. Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı..
    3. Konya'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
    4. Bakanın müjdesi Tirebolu’yu sevindirdi
    5. Dündar: "Osmangazi Meydanı’nın..
    6. Tapu Dairesi'nde silahlı kavga! 1 kişi..
    7. Ümraniyespor finalde Galatasaray’ı..
    8. Gider’in projeleri beğeni topladı
    9. Türkiye-Moldova maçının öncelikli..
    10. Parkinson hastasının yatak talebi..
    11. Giresun Üniversitesi’nde “Hocalı..
    12. Pınar Karşıyaka'da hedef Galatasaray..
    13. Erciyes, Snowkite Dünya Kupası’na ev..
    14. Türkiye’nin en kapsamlı deniz..
    15. STK’lardan Venezuela’ya destek
    16. İrlandalı siyasiler çıldırdı! PKK ve..
    17. Erciyes Teknopark Tarafından Teknopark..
    18. Kadınlar Türkiye Kupasına gençlerden..
    19. Nijerya'da muhalif lider seçim..
    20. Silopi Belediyesi’nden miniklere..
    21. Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini..
    22. Manisa Şehir Hastanesinde konfor ve..
    23. Duterte: "Rohingyalılara vatandaşlık..
    24. 'Özgürlükçü Fransa' başörtüsünü..
    25. Melikgazi Projeleri için bilimsel..
    26. Tütüncü, Hurdacılar Sitesi’nde
    27. Paris’te Hocalı Katliamı anma..
    28. Antalya'da üç aylık bebeğin ölümü..
    29. Zonguldak aniden bastıran kar etkili..
    30. Alanya’da arkadaş cinayeti zanlısı..
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor