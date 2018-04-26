Endonezya'da akılalmaz olay! Maymuna maske takıp dilendirdiler
Endonezya'da trafikte kız çocuğu maskesi giydirilen bir maymun dilendirildi.26 Nisan 2018 Perşembe 12:12
Endonezya'nın Bogor şehrinde çocuk maskesi takılarak dilendirilen maymunun görüntüleri vatandaşları şaşkına uğrattı. Suratında maskesi, güneş gözlüğü ve sarı peruğuyla dilenen maymunu gören sürücüler ne tepki vereceğini bilemedi.
İNSANLAR İKİYE BÖLÜNDÜ
Dilenen maymunun görüntüleri sosyal medyada insanları ikiye böldü. Kimileri olayı komik bulurken kimileri ise bu durumu işkence olarak nitelendirdi.
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