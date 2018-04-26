Endonezya'da akılalmaz olay! Maymuna maske takıp dilendirdiler

Endonezya'nın Bogor şehrinde çocuk maskesi takılarak dilendirilen maymunun görüntüleri vatandaşları şaşkına uğrattı. Suratında maskesi, güneş gözlüğü ve sarı peruğuyla dilenen maymunu gören sürücüler ne tepki vereceğini bilemedi.



İNSANLAR İKİYE BÖLÜNDÜ



Dilenen maymunun görüntüleri sosyal medyada insanları ikiye böldü. Kimileri olayı komik bulurken kimileri ise bu durumu işkence olarak nitelendirdi.