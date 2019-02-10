Endonezya'da 9 uyuşturucu satıcısına idam cezası

CAKARTA (AA) - Endonezya'da 9 uyuşturucu satıcısı idam cezasına çarptırıldı.

Jakarta Post gazetesinin haberine göre, Güney Sumatra eyaletinin başkenti Palembang'da düzenlenen operasyonda 9 kişi, yaklaşık 80 kilogram sentetik uyuşturucu madde ile yakalandı. Palembang Bölge Adliye Mahkemesi, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 9 kişi hakkında idam cezası verdi. Hükümetin uyuşturucuya karşı yürüttüğü mücadeleye dikkati çeken mahkeme, zanlıların gençleri zehirlediğini ve buna müsaade edilmeyeceğini vurguladı.

Sanıkların avukatı da temyize gideceklerini belirterek müvekkillerinin uyuşturucu kartellerinin kurbanı olduğunu ileri sürdü.

Öte yandan Güney Sumatra Narkotik Birimi Müdür Yardımcısı Amazona Pelamonia, bu yargılamanın diğer uyuşturucu satıcılarına uyarı niteliğinde olduğunu söyledi.

Endonezya hükümeti, uyuşturucuyla mücadelede sert önlemlere başvuruyor. Üzerinde 5 gramdan fazla uyuşturucuyla yakalananlar idam cezasına çarptırılabiliyor.

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