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Endonezya'da 7,7 büyüklüğünde deprem

Deprem bölgesi için şu ana kadar tsunami uyarısı yapılmadı

24 Haziran 2019 Pazartesi 06:34
Endonezya'da 7,7 büyüklüğünde deprem

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Maluku eyaletinde, 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.  

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Güneybatı Maluku bölgesinin 245 kilometre kuzeydoğu açıklarındaki 7,7 büyüklüğündeki depremin, yerin 231 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu. 

BMKG, depremin ardından tsunami alarmı vermedi. Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı da henüz bilinmiyor.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 7,5 olarak açıkladı.

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu ve Sigi bölgelerini etkilemişti. Bölgedeki deprem ve tsunamide, 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 06:34
  1. Deprem
  2. Endonezya
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