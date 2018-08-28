Endonezya'da 6.4'lük büyük deprem!

Endonezya'nın doğusunda 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ağustos ayı başında gerçekleşen 7'lik sarsıntıda 563 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, yeni deprem korkuya neden oldu.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, depremin merkez üssü Kupang kentinin 100 kilometre açıkları. Sarsıntı okyanusun 10 kilometre altında meydana geldi.

Depremin ardından henüz hasar veya can kaybıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Endonezya, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boya kat eden Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alıyor. Dünyada en çok depremin meydana geldiği Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda en fazla volkana da ev sahipliği yapıyor.

Endonezya'yı 2004'ün son günlerinde vuran 9 büyüklüğündeki deprem ve peşinden gelen tsunami, 240 binden fazla insanın yaşamını yitirmesine yol açmıştı.

Lombok Adası'nı 5 Ağustos'ta yıkan 7 büyüklüğündeki deprem, 563 insanın ölümüne yol açtı. Geçen hafta da 6.3 ve 6.9 büyüklüğünde iki deprem daha kaydedildi.