Endonezya'da 6.4 büyüklüğünde deprem!

Endonezya'da 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Endonezya'nın Lombok Adası'nda meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde çöken bir binadaki beton blokların arasında kalan en az 3 kişi hayatını kaybetti. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısının ise 10 olduğu bildiriliyor.

ABD Jeologik Araştırma Merkezi'nin depremin büyüklüğünü 6.4 olarak açıkladı. Yerin 7 Km. altında meydana gelen depremde, adada bulunan birçok ev hasar gördü. Endonezya'nın turistik Bali Adası'nın hemen yanında bulunan Lombok Adası'nda yaralananların olduğu da bildirildi. Endonezya, Pasifik havzasındaki deprem kuşağının içinde bulunuyor.

Aralık 2004'te meydana gelen 9.1 büyüklüğündeki Sumatra depremi, 230 bin kişinin ölümüne neden olmuştu.