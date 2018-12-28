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Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

28 Aralık 2018 Cuma 07:16
Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Batı Papua eyaletinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumundan (BMKG) yapılan açıklamada, merkez üssü eyaletin başkenti Manokwari'nin 55 kilometre güneyi olan yer sarsıntısının 26 kilometre derinlikte gerçekleştiği duyuruldu.

Deprem sonrası, BMKG ve Pasifik Tsunami Merkezi tsunami alarmı vermedi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin de henüz bir açıklama yapılmadı. 

Endonezya'da 28 Eylül'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunamide 2 binden fazla kişi ölmüş, yaklaşık bin 500 kişinin ise kayıp olduğu açıklanmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 07:16
  1. Batı Papua
  2. Deprem
  3. Endonezya
  4. manokwari

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