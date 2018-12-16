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Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

16 Aralık 2018 Pazar 13:40
Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

CAKARTA (AA) - Endonezya’nın doğusunda yer alan Papua bölgesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumunca (BMKG) merkez üssü Keerom bölgesinin 52 kilometre güneybatısında olan depremin yerin 106 kilometre derinliğinde gerçekleştiği duyuruldu.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Deprem sonrası, BMKG ve Pasifik Tsunami Merkezi tsunami alarmı vermedi.

Endonezya'da 28 Eylül'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunamide, 2 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, bin 500’e yakın kişinin de kayıp olduğu açıklanmıştı.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te, 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucunda bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 13:40
  1. Deprem
  2. Endonezya
  3. keerom
  4. Papua

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