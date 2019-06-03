0553 313 94 23

Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem

03 Haziran 2019 Pazartesi 09:35
Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Güney Nias bölgesinin 30 kilometre güneybatı açıklarında olan depremin, yerin 19 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu. 

Depremde ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadı. Deprem sonrası tsunami alarmı da verilmedi.

Güney Nias bölgesinde, dün de 5,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.  

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu ve Sigi bölgelerini etkilemişti. Bölgedeki deprem ve tsunamide, 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 09:35
  1. Deprem
  2. Endonezya
  3. Güney Nias
  4. Kuzey Sumatra

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bozuk dişler iş hayatını da etkiliyor
    1. Bozuk dişler iş hayatını da etkiliyor
    2. Gaziantep’te bayram alışverişi..
    3. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında..
    4. Bursalı dağcılar 2 bin 543 metrede..
    5. Musevi işadamı Kasadolu’dan dekolteli..
    6. Ottawa’da kasırga evlerin çatılarını..
    7. Fiyat artışları (4)
    8. Elazığ 3.1 ile sallandı
    9. Beyin sisi nedir? Beyin sisi ile nasıl..
    10. Edirnekapı Şehitliği’nde buruk bayram
    11. TBESF'nin hedefi 2020 Tokyo Paralimpik..
    12. İskender Paşa’nın torunları dedelerini..
    13. Kılıç’tan Ramazan Bayramı mesajı
    14. Çataklı: "Geçen ay terör örgütlerine..
    15. Baydilli’den Ramazan Bayramı mesajı
    16. ATO Başkanı Baran’dan Ramazan Bayramı..
    17. İran, Ramazan Bayramı’na bir gün geç..
    18. İzmit Bayrama temiz girecek
    19. Gaziantep’in hokey hedefi Avrupa..
    20. Körfez’de “Mehtap Turları” başlıyor
    21. Türkiye’nin Cibuti’de inşa ettiği..
    22. İzmit’in muhtarları iftar sofrasında..
    23. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı,..
    24. Yıldız vatandaşların bayramını kutladı
    25. Emniyet Müdürü Karaduman Polisgücü’nü..
    26. Örümcek adam gibi 40 katlı binaya..
    27. Öykü Arin için heyecanlı bekleyiş..
    28. Ankara Kalesi’ne turist akını
    29. Asya borsaları
    30. "Çocukların Yorumuyla Bauhaus" sergisi
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    Davutoğlu'ndan flaş 'yeni parti' açıklaması! "Yeni bir duruşa ihtiyacımız var"
    Davutoğlu'ndan flaş 'yeni parti' açıklaması! "Yeni bir duruşa ihtiyacımız var"
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!
    YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular