0553 313 94 23

Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

20 Şubat 2019 Çarşamba 05:29
Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Maluku Adası açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Kuzey Maluku eyaletine bağlı Ternate Adası'nın 130 kilometre güneybatısı olan depremin, yerin 30 kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurdu.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunamide 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 05:29
  1. Deprem
  2. Endonezya
  3. Maluku
  4. ternate

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem
    1. Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem
    2. İstanbul’da sis etkili oluyor
    3. Çin’de ev ödevi yapan robot tartışması
    4. İşe gitmeyen adam evinde ölü bulundu
    5. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    6. Katar Suudi Arabistan'ı dini siyasete..
    7. Trump'tan Kuzey Kore açıklaması
    8. İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin..
    9. Irak, Suriye sınırına "takviye güç"..
    10. Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet..
    11. Bursa'da "Sevda Şarkıları" konseri..
    12. Yemen'den BM'ye "Husilerin ihlallerini..
    13. Başkent’te tarihi eser operasyonu
    14. Macaristan ve AB arasında "kampanya"..
    15. "Fransa Yemen'de öldürüyor"
    16. Hudeyde'de Husilerin saldırısında 4..
    17. "İsrail bölgeyi dini çatışmaya..
    18. Ürdün Mısır'daki intihar saldırısını..
    19. İsviçre'deki çığ faciası
    20. "Suriye konusunda Türkiye ile aktif..
    21. Binali Yıldırım'dan bomba vaadler!
    22. Malatya’da silahlı kavga : 1 yaralı
    23. Vali Çağatay’dan karakol ve okul..
    24. Nusra lideri ağır yaralı olarak..
    25. İzmir'de trafik kazası: 2 yaralı
    26. "Bu söz bile insanı ürkütüyor"
    27. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    28. Ürdün'den İsrail Büyükelçisi'nin sınır..
    29. Venezuela askeri sınıra konuşlandı!..
    30. Ekonomide düzenlemeler içeren torba..
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"
    Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı