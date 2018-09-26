Endonezya’da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkezi Tambrauw bölgesinin 69 kilometre güneydoğusu olan depremin yerin 20 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Bu arada Pasifik Tsunami Merkezi, depremin ardından tsunami alarmı vermedi.

Lombok Adası’nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3, 6,9 ve 7 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti. 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi yaşamını yitirmişti.