Endonezya'da 5,4 şiddetinde deprem
Endonezya'nın Papua eyaletinde 5,4 şiddetinde bir deprem meydana geldi.16 Şubat 2019 Cumartesi 11:04
Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin başkenti Jayapura'nın 47 kilometre kuzeybatısında olan depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.
Tsunmi uyarısı yok
BMKG ve Pasifik Tsunami Merkezi, depremin ardından tsunami alarmı vermedi.
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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