0553 313 94 23

Endonezya’da 5.0 büyüklüğünde deprem

Endonezya’da Sumatra Adası’nın güneybatısında 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:58
Endonezya’da 5.0 büyüklüğünde deprem

Endonezya’da Sumatra Adası’nın güneybatısında 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Endonezya’da bu sabah yerel saatle 05.10’da Sumatra Adası’nın güneybatısında 5,0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği açıklandı. Depremin derinliği 28,3 kilometre olarak açıklandı. Herhangi bir can veya mal kaybı henüz bildirilmedi.


Sumatra Adası’nda yaşanan sarsıntı, bu hafta gerçekleşen ikinci deprem olarak kayıtlara geçti. Adada, Cuma günü 7,0 büyüklüğünde bir depremin meydana gelmesinin ardından tsunami alarmı verilmişti.


Endonezya’nın başkenti Jakarta’nın Java Adası’nda Cumartesi günü meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 4 kişi hayatını kaybederken 200 bina da hasar görmüştü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kilis’te ihtiyaç sahipleri için düzenlenen kermes sona erdi
    1. Kilis’te ihtiyaç sahipleri için..
    2. İki kurum arasında çalışma protokolü..
    3. Unsuz, yağsız yumuşacık hafif kek tarifi
    4. Osmaneli kamp yapacak takımların..
    5. Şehir merkezinde olta keyfi
    6. Çavuşoğlu Türk büyükelçilerle..
    7. Gümüşhane'de otomobil ile minibüs..
    8. Uzmanlardan tele pazarlamada..
    9. Kontrolden çıkan otomobil takla attı:..
    10. Siirt’te 7 bin 490 paket kaçak sigara..
    11. Kartal Belediyesi Triatlon Balkan..
    12. Selde kaybolan Hüseyin Çapoğlu’nu eşi..
    13. Kur’an kursu örencilerine trafik..
    14. İran'da 5,2 şiddetinde deprem
    15. Afyonkarahisar’da trafik kazası: 6..
    16. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
    17. Nusaybin’de el yapımı patlayıcı..
    18. Gümüşhane'de otomobil ile minibüs..
    19. (Özel) Çocuklarıyla hiç göz göze..
    20. Siirt’te askeri helikopter yaralı..
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz