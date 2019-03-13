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Endonezya'da 5 büyüklüğünde deprem

13 Mart 2019 Çarşamba 05:45
Endonezya'da 5 büyüklüğünde deprem

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

  Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Orta Sulawesi eyaletine bağlı Donggala bölgesinin 52 kilometre kuzeybatısındaki depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurdu. 

Depremde ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadı. Deprem sonrası tsunami alarmı da verilmedi. 

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu ve Sigi bölgelerini etkilemişti. Bölgedeki deprem ve tsunamide, 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 05:45
  1. Deprem
  2. donggala
  3. Endonezya
  4. Sulawesi adası

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