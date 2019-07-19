Endonezya'da 4,5 büyüklüğünde deprem

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Tasikmalaya kentinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Birimi'nden (BMKG) yapılan açıklamada, yerel saatle bugün saat 01.22'de 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiği bildirildi. Denizin 22 kilometre derininde meydana gelen sarsıntının merkez üssü, Tasikmalaya'nın 58 kilometre güneybatısı olarak belirlendi. Depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.