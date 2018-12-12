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Endonezya'da doğal afet bilançosu: 4 bin 211 ölü

Sadece 2018'de, Endonezya'da yaşanan doğal afetlerde toplam 4 bin 211 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

12 Aralık 2018 Çarşamba 08:56
Endonezya'da doğal afet bilançosu: 4 bin 211 ölü

Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho yaptığı açıklamada, Endonezya genelinde 1 Ocak - 10 Aralık tarihlerinde yaşanan 2 bin 374 afette 4 bin 211 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

10 milyon kişi yer değiştirdi

Nugroho, doğal afetlerde 6 bin 940 kişinin yaralandığını ve yaklaşık 10 milyon kişinin de yer değiştirmek zorunda kaldığını ifade etti.

Endonezya'da 28 Eylül'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve tsunamide, 2 binden fazla kişi yaşamını yitirirken bin 500’e yakın kişinin de kayıp olduğu açıklanmıştı.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da yılda ortalama 6 bin deprem yaşanırken, muson yağmurlarının etkisinde olan ve tropikal iklimin yaşandığı ülkede, yıl genelindeki aşırı yağışlar nedeniyle de sıklıkla sel ve heyelan meydana geliyor.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 08:56
  1. Endonezya
  2. doğal afetler
  3. BNPB
  4. Ulusal Afet Ajansı Yönetimi
  5. Sutopo Purwo Nugroho

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