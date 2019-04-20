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Endonezya'da "12. Uluslararası Öğrenci Buluşması" etkinliği

20 Nisan 2019 Cumartesi 12:38
Endonezya'da "12. Uluslararası Öğrenci Buluşması" etkinliği

CAKARTA (AA) - Endonezya’nın başkenti Cakarta’da, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından, Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması düzenlendi.

Başkentteki Syarif Hidayatullah İslam Devlet Üniversitesi’ndeki etkinliğe, UDEF Başkan Yardımcısı Ebubekir Armağan katıldı.

Endonezyalı ve birçok yabancı ülkeden öğrencinin katıldığı programda konuşan Armağan, ''Türkiye’de bugün 203 ülkeden 150 bin uluslararası öğrenci kardeşimiz eğitim görmektedir. 1983’ten günümüze Türkiye’ye gelip mezun olan 160 ülkeden 150 bin Türkiye mezunu var.'' diye konuştu.

UDEF’in, misafir öğrencilere hitaben çalışmalarına büyük şevkle devam ettiğini belirten Armağan, gönüllülük esasına dayalı bir çalışma anlayışı içerisinde faaliyet yürüttüklerini aktardı.

Tüm dünyaya barışı ve kardeşliği yaymayı kendisine doğal görev bilen iyi insanlar yetiştirmenin UDEF’in diğer misyonu olduğunu vurgulayan Armağan, ''Biz tüm dünyaya barış, kardeşlik ve adalet hakim olsun istiyoruz. Nasıl ki şu an burada buluşup birbirimizin sevincini paylaşıyorsak aynı şekilde bir araya gelip ticaretimizi, sanatımızı, kültürümüzü, yiyecek ve içeceklerimizi de paylaşmak, çoğaltmak istiyoruz.’' ifadelerini kullandı.

Malezya, Gambiya, Mısır ve Tayland gibi ülkelerden yabancı öğrencilerin ülke sunumları, kültür ve dans etkinliği gerçekleştirdiği program yoğun ilgi gördü.

"Doğudan Batıya Adil Bir Dünyaya" sloganıyla bu yıl 12'ncisi düzenlenen ve 51 ülke 91 şehri kapsayan etkinlik, uluslararası öğrencileri kültürel etkinliklerde buluşturuyor.

AA'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması'nın kapanış töreni, 4 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 12:38
  1. "12. Uluslararası Öğrenci Buluşması"
  2. Cakarta
  3. Endonezya
  4. Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF)

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