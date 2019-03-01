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Endonezya yine sallandı

Endonezya'nın Sulawesi bölgesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

01 Mart 2019 Cuma 05:01
Endonezya yine sallandı

Endonezya'nın Sulawesi bölgesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Sangihe Adaları'nın 123 kilometre kuzeydoğusunda olan depremin, yerin 180 kilometre altında oluştuğunu açıkladı.

Deprem sonrası tsunami alarmı verilmezken, can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. 

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunamide 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

 

Öte yandan önceki gün Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Batı Sumatra eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 05:01
  1. Deprem
  2. Endonezya
  3. sangihe adaları
  4. Sulawesi

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