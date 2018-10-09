Endonezya ulemasından 'FETÖ' fetvası! Tüm ülkelere çağrıda bulundular

Asya EndonezyaSufi Ulema Meclisi, FETÖ ile ilgili yeni bir fetva kaleme aldı.

FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen ve takipçilerinin tüm dünyada yapmış oldukları faaliyetler hakkında fetva veren meclis, bu faaliyetlere katılmanın haram olduğunu belirtti.

"FETÖ, SİYONİSTLERLE GÜÇLÜ İLİŞKİLERİ OLAN BİR HAREKETTİR"

Fetullah Gülen ve takipçilerinin Allah Teala'ya tevbe etmesi gerektiğini ve yaptıklarının hesabını tüm dünyadaki Müslümanlara vermesi icap ettiğini belirten Ulema Meclisi'nin raporunda şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye'de 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen ve 258 kişinin şehadetine sebebiyet veren darbe girişiminden itibaren Endonezya Asyalı Sufi Ulema Meclisi, Endonezya ve Asya'da İslam ve Sufilik adı altında faaliyet gösteren Fetullah Gülen hareketi hakkında kapsamlı bir tahkikat gerçekleştirmiştir.

Aşağıdaki hususlar dikkate alınmıştır:

GÜLEN, AYETLERDE CİDDİ TAHRİFAT YAPTI

1. Fetullah Gülen Kuran ayetlerinin tefsirinde ciddi tahrifler yapmıştır. Ona ait öğretiler Kuran ve Sünnet'e dayanan İslam akidesini bozabilecek niteliktedir.

BEDİÜZZAMAN'IN GÖRÜŞLERİNİ ÇARPITTI

2. Fetullah Gülen başlangıçta öğretilerini Bediüzzaman Said Nursi'ye nispet ederek yaymıştır. Fakat tahkik edildiğinde Bediüzzaman Said Nursi'nin görüşlerini tahrif ettiği ve bunu İslam ümmetinin, Müslüman gençlerin ve özellikle de üniversite öğrencilerinin ilgisini çekmek için yaptığı açıktı.

SUFİLİK FİKİRLERİ TASAVVUFA ZARAR VERDİ

3. Bütün davranış ve fikirleri özellik sufiliğe dair olanlar hatalıdır ve tasavvufi değerlere zarar vermiş ve vermektedir.

SİYONİSTLERLE GÜÇLÜ İLİŞKİLERİ VAR

4. Fetullah Gülen hareketi ve cemaati sadece dini bir hareket veya sosyal bir organizasyon değildir. Söz konusu oluşum, siyonist gruplarla güçlü ilişkileri olan dini/sosyal oluşumların (STKların) arkasına gizlenme heveslisi bir harekettir."

2 MADDELİK FETVA KARARI

Bu maddelerden yola çıkarak bir karara vardıklarını belirten meclis kurulu, bu kararları 2 madde şeklinde açıkladı:

FETÖ'NÜN FAALİYETLERİNE KATILMAK HARAMDIR, GÜLEN VE TAKİPÇİLERİ TEVBE ETMELİDİR

1. Fetullah Gülen ve takipçilerinin tüm dünyada yapmış oldukları faaliyetler ve bu faaliyetlere katılmak haramdır. Fetullah Gülen ve takipçileri Allah Teala'ya tevbe etmelidir ve yaptıklarının hesabını tüm dünyadaki Müslümanlara vermelidir. Özellikle de 15 Temmuz 2016'da yaptıklarının hesabını Türkiye'ye vermelidir.

TÜM ÜLKELERE ÇAĞRI: FETÖ'NÜN TÜM FAALİYETLERİNİ DURDURUN

2. Başta Endonezya Cumhuriyeti başkanı olmak üzere tüm ülkelerin liderlerinden ve alimlerden Fetullah Gülen hareketinin ülkelerindeki tüm faaliyetlerinin durdurulmasını ve İslami akideye zarar veren kitaplarının da yasaklanmasını ve toplatılmasını talep ediyoruz.

"Bu fetva, tüm müslümanlar için geçerli olmak üzere ilgili tarihte (05.10.2018) verilmiştir. Bizler, Allah Teala nezdinde, bu fetvanın mesuliyetini üzerimize alıyoruz.