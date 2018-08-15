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Endonezya Ulema Meclisi'nden ABD'ye karşı Türkiye ve Erdoğan'a tam destek

Endonezya Ulema Meclisi yaptığı açıklamayla Müslümanları hedef alan ABD'ye karşı Türkiye ve Başkan Erdoğan'ın yanında olduklarını belirtti.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 07:37
Endonezya Ulema Meclisi'nden ABD'ye karşı Türkiye ve Erdoğan'a tam destek

Endonezya Ulema Meclisi'nin (MUI), ABD'nin ekonomik saldırılarına karşı Türkiye'nin yanında olduğu belirtildi.

MUI Dış İlişkiler Sorumlusu Muhyiddin Junaidi yaptığı açıklamada, ABD'nin ekonomik saldırılarına karşı Türkiye'nin yanında olduklarını söyledi.

Junaidi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye karşı duruşunu da desteklediklerini ifade etti.

''İSLAM DÜNYASI KENDİ PARA BİRİMLERİNİ KULLANMALI''

ABD'nin, Müslüman ülkeleri hedef aldığını ve Türkiye'nin bölgedeki gücünü zayıflatmaya çalıştığını dile getiren Junaidi, İslam dünyasının da dolara karşı ticari işlemlerde kendi para birimlerini kullanmaları gerektiğini vurguladı.

Türkiye ekonomisi ve ticaret değerinin iyi olduğuna dikkati çeken Junaidi, Türkiye'nin ABD'nin bu saldırılarının üstesinden gelebileceğine inandıklarını kaydetti.

Junaidi ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikte edilemeyeceğini ve Türkiye için dua ettiklerini sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 07:37
  1. Endonezya Ulema Meclisi
  2. ABD
  3. Muhyiddin Junaidi
  4. Recep Tayyip Erdoğan

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