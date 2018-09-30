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Endonezya ölü sayısı 420'ye çıktı

Sulawesi Adası’nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısının 420'ye yükseldiği açıkladı.

30 Eylül 2018 Pazar 08:16
Endonezya ölü sayısı 420'ye çıktı

Kompas gazetesinin haberine göre, Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB),  deprem ve ardından tsunaminin etkili olduğu Palu kentinde ölü sayısının 420’ye  çıktığını açıkladı.

İletişim kesintisi nedeniyle Donggala bölgesinden henüz net bir  bilgiye ulaşılamadığı belirtilen haberde, bölgede altyapı ve toprak kaymaları  nedeniyle ulaşımda sorunlar yaşandığı kaydedildi.

Öte yandan Palu’daki Endonezya Ordu Merkezi yetkilileri, şu ana kadar  ölenlerden 405'inin kimliğinin belirlendiğini açıkladı.

Bölgede elektrik kesintisinin devam ettiğini ifade eden yetkililer,  yakıt, gıda ve özellikle içme suyunda sıkıntılar yaşandığını bildirdi.

Devlet Başkanı Joko Widodo’nun da incelemelerde bulunmak üzere bugün  bölgeye geçeceği belirtildi.

Dün akşam, bölgede yaşayanlardan gelen bilgilere göre, 29 kişinin  kaybolduğu, yaklaşık 17 bin kişinin de tahliye edildiği kaydedilmişti.

Devlet Başkanı Widodo, arama kurtarma faaliyetlerine destek amacıyla  bölgeye askeri birlik gönderilmesi talimatı vermiş, depreme ilişkin tüm  birimlerin harekete geçmesi amacıyla da bölgede acil durum ilan edilmişti.

Donggala bölgesinin 27 kilometre kuzeydoğusunda yerin 10 kilometre  derinliğinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki sarsıntının ardından Donggala ve  Palu kentlerini 3 ve 6 metre yüksekliğinde tsunami dalgaları vurmuştu.

Lombok Adası'nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3 ile 6,9 ve 7  büyüklüğünde depremler meydana gelmiş, 450 binden fazla kişiyi etkileyen  depremlerde 563 kişi hayatını kaybetmişti.

 "Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında  yer alan Endonezya'da 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından  oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230  bin kişi ölmüştü.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 08:16
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