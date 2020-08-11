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Korona Virüs

Endonezya ocak ayında Kovid-19'a karşı aşının seri üretimine hazırlanıyor

Endonezya Devlet Başkanı Widodo, Çin-Endonezya ortaklığında klinik çalışmaları süren Kovid-19 aşı adayının ülkesinde ocak ayında dağıtıma hazır olacağını söyledi..

Yeniakit Publisher
2020-08-11 12:34:00 -
Endonezya ocak ayında Kovid-19'a karşı aşının seri üretimine hazırlanıyor

 

 

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Çin-Endonezya ortaklığında klinik çalışmaları süren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı adayının ülkesinde ocak ayında dağıtıma hazır olacağını belirtti.

Widodo, devlete ait ilaç şirketi Bio Farma'nın, Çinli ilaç şirketi Sinovoc Biotech’in "CoronaVac" adıyla geliştirdiği Kovid-19 aşı adayının Bandung kentindeki klinikte çalışmalara ilişkin incelemelerde bulundu.

Söz konusu aşının üçüncü aşama denemelerinin 6 ayda tamamlanmasını öngördüklerini aktaran Widodo, bu kapsamda, gelecek yıl ocak ayında tüm Endonezya için seri üretime geçebileceğini ifade etti.

Widodo, ilk etapta 100 milyon doz üretilmesi planlanan aşının daha sonra üretim kapasitesinin artırılacağını kaydetti.

Öte yandan Bio Farma, Kovid-19 aşı adayı "CoronaVac"ın 1620 gönüllüyü kapsayan üçüncü aşama testlerine bugün başladı.

Sinovoc Biotech, 15 Haziran’da, geliştirdiği Kovid-19 aşı adayının 1. ve 2. aşama klinik denemelerinden olumlu sonuç aldığını açıklamıştı.

 

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