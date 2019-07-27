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Endonezya Negeri Malang Üniversitesi’nden Anadolu Üniversitesi’ne ziyaret

Endonezya Negeri Malang Üniversitesi’nden bir heyet, Anadolu Üniversitesi’ni ziyaret etti.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 12:45
Endonezya Negeri Malang Üniversitesi’nden Anadolu Üniversitesi’ne ziyaret

Endonezya Negeri Malang Üniversitesi’nden bir heyet, Anadolu Üniversitesi’ni ziyaret etti. Prof. Nurul Murtadlo, Dedi Kuswandi, Aji P Wibawa, Roni Herdianto ve Febri D Hariyanto’dan oluşan heyet, önce Güzel Sanatlar Enstitüsü ile Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde görüşmeler gerçekleştirdi.


Daha sonra Açıköğretim Fakültesini ziyaret eden konuklar, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi hakkında bilgiler aldı. Prof. Dr. Volkan Yüzer, Prof. Dr. Gülsün Meriç ve Doç. Dr. Nilgün Özdamar’ın eşliğinde gerçekleşen toplantıda; uluslararası akademik alanda saygın dergilerden biri olarak görülen TOJDE hakkında bilgi birikimi ve tecrübeler paylaşıldı.


Uluslararası akademik dergiler ve akademik işbirliklerinin görüşüldüğü toplantı Prof. Nurul Murtadlo’nun, Prof. Dr. Volkan Yüzer’e hediye takdimiyle son buldu.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 12:45
  1. bilim
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