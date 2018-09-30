Erdoğan'dan Endonezya mesajı: Yaralarını sarmaya hazırız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'da yaşanan tsunami ve deprem felaketiyle ilgili twitter hesabından bir mesaj yayınladı.

Başkan Erdoğan, yayınladığı başsağlığı mesajında "Türkiye her türlü yardıma hazırdır" dedi.

"Yaraların sarılması için her türlü yardıma hazırdır"

Başkan Erdoğan şunları paylaştı:

“Endonezya’da meydana gelen deprem ve tsunami felaketinde hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum.

Kardeş Endonezya halkının başı sağolsun. Türkiye, Endonezya’nın yaralarının sarılması için her türlü yardımı sağlamaya hazırdır.”