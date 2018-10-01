Endonezya kan ağlıyor

Güneydoğu Asya ve Okyanusya ülkesi Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda cuma günü meydana gelen 7.7’lik deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısı bin 203’e yükseldi.

Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, deprem ve ardından oluşan tsunamide 1203 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bölgenin Palau kentinde 821 kişinin ve Donggala kentinde 11 kişinin öldüğü bilgisine sahadaki yetkililerden ulaştıklarını açıklayan Nugroho, iletişim hatlarının tamamen onarılmadığını, bu nedenle bölgenin geneliyle tam olarak iletişim kuramadıklarını ifade etti. Arama kurtarma çalışmalarının en iyi şekilde yürütülmeye çalışıldığını belirten Nugroho, can kayıplarının çoğunun sahil kesiminde yaşandığını kaydetti.

Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, Palu bölgesinde aksayan feribot seferlerinin dün itibariyle hizmet vermeye başladığını duyurdu. Devlet Bakanı Pratikno da şu andaki önceliklerinin deprem bölgesinde tahliyelerin yapılması ve yardımların en hızlı şekilde ulaştırılmasını sağlamak olduğunu aktardı. Tsunaminin en büyük yıkıma neden olduğu Palu kenti adeta haritadan silinirken binlerce ev ve bina yerle bir oldu. Açlık ve susuzluk çeken halkın sağlam kanal marketlerde yağmalamaya giriştiği bildirildi.

2004’ten sonraki en büyük facia

Öte yandan, bölgede uçuş pistinin 500 metrelik kısmı zarar gören ve sadece acil durumlar için açık olan Palu’daki Mutiara SIS Al-Jufrie Havalimanı’nın ticari uçaklar için kısıtlı olarak açıldığını bildiren Endonezya Uçuş Navigasyon Hizmet Kurumu, bölgedeki hava navigasyon sisteminin zarar görmesi nedeniyle şu ana kadar ‘’görerek uçuş kuralları’’nın uygulandığını kaydetti. 17 bin kişinin tahliye edildiği kentte şuana dek kargo uçakları bölgeye yardım paketleri getirirken dönüşte de öncelikle durumu kritik olanları ülkenin farklı yerlerine taşıdı.

Temmuz ve ağustos ayında 563 kişinin tsunamiden hayatını kaybettiği 262 milyonluk Müslüman Endonezya’da 2004’teki büyük felakette de 120 bin kişi ölmüştü.

Tankerle su taşınıyor

Tsunami sonrası evlerini kaybeden ve sokaklarda yaşayan binlerce Endonezyalı, yiyecek ve içecek sıkıntısı yaşıyor. Palu kentinde neredeyse sağlam bina kalmazken halk, açlık nedeniyle yıkılan marketlerdeki yiyecekleri alıp hayatta kalmaya çalışıyor. Temiz suyun bulunmadığı kentte Endonezya hükümeti tankerlerle temiz su taşıyıp, su ihtiyacını karşılamaya çalışsa da şimdilik bunda başarılı olamadı. Halk pet şişelerle ya da bidonlarla gelen su tankerlerinin üzerine çıkıp su kapma yarışına girerken, su almayan yüzlerce kişi ise bir sonraki tankeri beklemeye koyuluyor.

Bacağı kesilip çıkarıldı

Cuma günü yaşanan depremin üzerinden 3 gün geçtikten sonra dün bir mucize yaşandı... Bir restoranın yıkılan enkazına giren kurtarma ekipleri genç bir kadına ulaştı. Kadın yaralıydı. Ekipler onu kurtarmak için enkaz altında olan sol bacağını kesti. Genç kadın hastaneye kaldırılırken durumunun ağır olduğu belirtildi.

Faciadan kurtulamadı

Müslüman Endonezya’yı vuran tsunami felaketinde bin 400 kişilik kurtarma ekibi çalışmalarını sürdürürken dün enkazın altında bulunan bir kadının cesedine ulaştı. Kadının ölmeden önce darbe almamak için kafasını iki elinin arasına almaya çalıştığı ancak kurtulamadığı görüldü.