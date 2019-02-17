0553 313 94 23

Endonezya İslami turizmde zirveyi hedefliyor

17 Şubat 2019 Pazar 16:19
Endonezya İslami turizmde zirveyi hedefliyor

CAKARTA (AA) - Dünyanın dördüncü en kalabalık ülkesi olan ve en yoğun Müslüman topluluğuna sahip Endonezya, İslami turizmde bu yıl zirveye çıkmak istiyor.

Tempo gazetesinin haberine göre, Turizm Bakanı Arif Yahya, helal turizmdeki büyümeyle birlikte Endonezya'nın Müslüman turistlere uygun koşulları sağlayan ülkeler sıralamasında birinci sıraya yükselme hedefi koyduğunu belirtti.

Hedefe ulaşmak amacıyla ülkenin helal turizm standartlarını daha da geliştireceklerini ifade eden Yahya, çalışmalarının, MasterCard ve CrescentRating'in hazırladığı "Müslümanların Seyahat Tercihleri Endeksi"nin standartlarına odaklı olacağını vurguladı.

Geçen yıl 3,5 milyon Müslüman turistin ülkeye geldiğini anlatan Yahya, bu yıl da 5 milyon Müslüman turist hedeflediklerini ve bu rakamın, 2019 yılı için konulan 20 milyonluk turist hedefinin yüzde 25'ini oluşturduğunu kaydetti.

"Müslümanların Seyahat Tercihleri Endeksi"nin geçen yılki raporunda, Müslüman turistlere uygun koşulları sağlayan ülkeler sıralamasında Malezya birinci, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Endonezya aynı puanla ikinci ve üçüncü, Türkiye dördüncü sırada yer almıştı.

Dünya genelinde 130 ülkeyi kapsayan ve 2011'den bu yana yapılan araştırmada, helal kesim, ibadet mekanları, Müslüman dostu hizmet ve etkinliklerin yanı sıra seyahat kolaylığı ve alışveriş olanakları dikkate alınıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 16:19
  1. arif yahya
  2. Endonezya
  3. islami turizm
  4. turizm bakanı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    55. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı
    1. 55. Uluslararası Münih Güvenlik..
    2. Okul hırsızları yakayı ele verdi
    3. Mustafa Sarıgül’den öğrencilere..
    4. Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor..
    5. CHP Genel Merkezi önünde 'Maltepe'..
    6. BB. Erzurumspor - DG. Sivasspor..
    7. Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik..
    8. Real Madrid evinde Girona'ya kaybetti
    9. Büyükçekmece göl havzasına bırakılan..
    10. AİBPA dönem başkanlığı Türkiye’ye geçti
    11. Bolu'da trafik kazası: 4 yaralı
    12. TEM’de yasak dönüş kaza getirdi: 7..
    13. Judo: Okul Sporları Türkiye Şampiyonası
    14. Özlem Çerçioğlu, Çakırbeyli Köy..
    15. TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 -..
    16. İsrail polisi Kudüs'te Filistinli bir..
    17. Endonezya İslami turizmde zirveyi..
    18. Kepez’in sokak hayvanları..
    19. Başkan Atilla’dan Hayrat Vakfı’na..
    20. Kelebek çocuklarına moral yemeği
    21. Sosa , 64 gün sonra sahada
    22. Bomba yüklü araç ihbarı polisi kırmızı..
    23. Kaymakam öğrencilerin sorunlarını..
    24. İslami Cihad'dan "FKÖ'nün..
    25. Kapadokya'da peribacaları yakınındaki..
    26. PKK'ya büyük darbe! Tam 735 gözaltı
    27. Güneşi gören Denizlililer mangala koştu
    28. İçişleri Bakanı Soylu'dan, HDP'li..
    29. Hakkari’de 31 bölge “özel güvenlik..
    30. Ankara'da yakalanan FETÖ şüphelisi..
    Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
    Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması