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Endonezya ile Güney Kore arasında 1,2 milyar dolarlık denizaltı anlaşması

12 Nisan 2019 Cuma 18:55
Endonezya ile Güney Kore arasında 1,2 milyar dolarlık denizaltı anlaşması

ANKARA (AA) - Endonezya'nın Güney Kore'den 3 adet denizaltı satın alacağı bildirildi.

South China Morning Post'un haberine göre, Endonezya'ya 3 adet denizaltı satışı için Güney Koreli Daewoo gemi mühendisliği şirketiyle Endonezya hükümeti arasında 1,2 milyar dolarlık anlaşma imzalandı.

İmza töreninin, Batı Cava'da Bandung'da yapıldığı belirtildi.

Güney Kore Savunma İktisap Programı İdaresi Başkanı Wang Jung-hong, yeni projenin, iki ülkenin savunma sanayi iş birliklerini güçlendirmesine ivme kazandıracağını söyledi.

Güney Kore, Endonezya ile 2011 yılında da 3 adet denizaltı satışı konusunda anlaşma yapmıştı.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 18:55
  1. denizaltı
  2. Endonezya
  3. Güney KORE

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