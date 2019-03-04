0553 313 94 23

Endonezya ile Avustralya ticareti ayağa kaldıracak

Endonezya ile Avustralya, 9 yıl süren müzakerelerin ardından serbest ticaret anlaşmasını hedefleyen Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nı (CEPA) imzaladı.

04 Mart 2019 Pazartesi 10:28
Endonezya ile Avustralya ticareti ayağa kaldıracak

Endonezya ile Avustralya, 9 yıl süren müzakerelerin ardından serbest ticaret anlaşmasını hedefleyen Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nı (CEPA) imzaladı.

Başkent Cakarta'da, Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Yusuf Kalla'nın tanıklığında, Endonezya Ticaret Bakanı Enggartiasto Lukita ve Avustralya Ticaret, Turizm ve Yatırım Bakanı Simon Birmingham karşılıklı ticari ilişkilerin artırılmasını amaçlayan CEPA anlaşmasına imza attı.

Anlaşmaya ilişkin açıklama yapada bulunan Lukita, Endonezya- Avustralya ilişkileri için önemli bir anlaşma olduğunu belirterek, anlaşmanın iki ülke ekonomisini değiştirme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

İthalat ve ihracatın yanı sıra yatırımları da artırması beklenen anlaşma kapsamında, Avustralya, Endonezya’dan ithal edilen ürünlere gümrük vergisini tamamen, Endonezya da Avustralya’ya uyguladığı gümrük vergilerinin yüzde 94’ünü kademeli olarak kaldıracak

Endonezya- Avustralya arasında gümrük vergilerinin uygulandığı sektörlerin başında ise otomotiv, gıda, tekstil ve mobilya yer alıyor. Anlaşma uyarınca Madencilik, sağlık, telekomünikasyon ve enerji gibi çeşitli alanlarda da Avustralya şirketlerine Endonezya’daki yatırımların çoğunluğuna sahip olma hakkı tanınacak.

İki ülke arasındaki müzakere süreci, geçen yılın ağustos ayında tamamlanırken 2019 öncesinde yapılması beklenen imza töreni, Avustralya’nın Kudüs çıkışıyla ertelenmişti.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison'un ekim ayında Avustralya Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma ve Kudüs'ü İsrail’in başkenti olarak tanımada "açık görüşlü" oldukları açıklaması iki ülke arasında diplomatik gerginliğe neden olmuştu.

İki ülke arasında 2010 yılında, Endonezya-Avustralya Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (IA-CEPA) çerçevesinde serbest ticaret anlaşmasını hedefleyen müzakerelerin başlatılması için mutabakata varılmıştı.

Endonezya- Avustralya arasındaki ticaret hacmi, 2018 yılı itibarıyla 8,6 milyar dolara ulaşmış durumda.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 10:28
  1. Avustralya
  2. Cepa
  3. Endonezya
  4. ticaret anlaşması

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    EGİAD iyilik için koştu, dereceye girdi
    1. EGİAD iyilik için koştu, dereceye girdi
    2. Beşiktaş'ın santrforları deplasmanda..
    3. Serkan Reçber'den şampiyonluk..
    4. Yangın çıkan pansiyon kullanılamaz..
    5. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019..
    6. GRAFİKLİ - Kudüs fatihi Selahaddin..
    7. Bursaspor "kabus"tan uyandı
    8. İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan..
    9. Deposu yandı, alevler arasından canını..
    10. Dağdaki Cula Deliği’ne yaz için..
    11. Avrupa borsaları haftaya nasıl başladı?
    12. ABD tutuklu Velid için harekete geçti
    13. Mersin, en fazla boşanma yaşanan..
    14. Güney Afrika’ya Vanlı Cumhurbaşkanı..
    15. Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı..
    16. AK Parti Mardin gençliği her ilçede..
    17. Iğdır’da seçim güvenliği toplantısı
    18. Bekçilerin şüphelendiği 2 kişinin..
    19. Terör devleti İsrail askerleri 24..
    20. DSP'den CHP'ye sert cevap: Ta kendileri!
    21. Çocuklarda dikkat dağınıklığı ve..
    22. 50 yıllık mayadan kefir üretiyor
    23. Yeni santrforlar, Galatasaray'ın..
    24. Kayıp olarak aradığı oğlunu..
    25. Bakan Pekcan: "Şubatta ihracatımız..
    26. Malatyaspor’da Kamara antrenmanlara..
    27. Devler Ligi’nde rövanş zamanı
    28. Aliağa’da kaçak akaryakıt operasyonu
    29. Başkan Akgüloğlu’ndan Muhasebe Haftası..
    30. DAEŞ’in sözde emîri hakim karşısında
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"
    60'tan fazla HGK teslim edildi! TSK'ya güç katacak
    60'tan fazla HGK teslim edildi! TSK'ya güç katacak