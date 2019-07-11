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Endonezya göçmenlere çözüm arıyor

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:42
Endonezya göçmenlere çözüm arıyor

CAKARTA (AA) - Endonezya hükümeti, Afganistan, Somali ve Sudan gibi ülkelerden gelerek zorlu koşullarında yaşayan göçmenlere çözüm bulabilmek için Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile görüşecek.

Kompas gazetesinin haberine göre, özellikle Batılı ülkelerine gitmek amacıyla Endonezya’ya gelen göçmenlere bir çıkış yolu bulunması amacıyla hükümet, BMMYK ile beraber çözüm arayacak.

Başkent Cakarta'da belirli noktalarda kaldırımları işgal eden göçmenler için önlem alınması gerektiğini belirten yetkililer, göçmenlerin durumuna ilişkin Dışişleri Bakanlığı ve BMMYK’nın yapacağı toplantıdan çıkacak kararı beklediklerini ifade etti.

Göçmenlerin temel ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini vurgulayan Cakarta İdaresi Sekreteri Seyfullah, koordinasyonun daha kolay sağlanması amacıyla göçmenlerin başkentin batısındaki BMMYK ofisinin yakınına taşınmasının planlandığını aktardı.

Afganistan, Somali ve Sudan gibi ülkelerden çatışmalar ya da zorlu yaşam koşullarından kaçarak Endonezya’ya gelen göçmenler sokakta kurdukları çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Endonezya’da bulunan yaklaşık 15 bin göçmen, ailelerine yeni bir hayat kurabilme umuduyla BMMYK vasıtasıyla Avustralya, ABD, Kanada ve Avrupa ülkelerine geçmek istiyor.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:42
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