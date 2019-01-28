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Endonezya, Filipinler'deki kilise saldırısını kınadı

28 Ocak 2019 Pazartesi 15:26
Endonezya, Filipinler'deki kilise saldırısını kınadı

CAKARTA (AA) - Endonezya, Filipinler'de bir Katolik kilisesini hedef alan terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Filipinler'in güneyinde Sulu adasındaki Jolo kentinde kiliseye düzenlenen terör saldırısının kınandığı belirtilerek, Endonezya'nın yaşanan saldırıdan derin üzüntü duyduğu ifade edildi.

Açıklamada, Filipinler hükümeti ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilendi.

Filipinler'de dün, Katolik kilisesini hedef alan iki ayrı bombalı saldırıda 20 kişi ölmüş, 81 kişi yaralanmıştı.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 15:26
  1. Endonezya
  2. Filipinler
  3. kınama
  4. terör saldırısı

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