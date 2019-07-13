Endonezya Devlet Başkanı Widodo rakibiyle bir araya geldi

CAKARTA (AA) - Endonezya'da nisan ayındaki başkanlık seçimlerini kazanarak ikinci defa ülkenin lideri olan Devlet Başkanı Joko Widodo, oylamadaki rakibi Prabowo Subianto ile seçimlerin ardından ilk defa görüştü.

Başkent Cakarta'da mart ayında açılan MRT metro hattının bir durağında yerel saatle 10.00'da görüşen Widodo ve Subianto, el sıkışarak kucaklaştıktan sonra birlikte metroya bindi.

Yaklaşık 18 dakika yolculuktan sonra metrodan inen ve ortak basın açıklaması yapan ikili, ulusal birlik mesajı verdi.

Subianto ile görüşmesini "arkadaşla buluşma" olarak nitelendiren Widodo, "Allah'a şükür bu sabah, Sayın Prabowo ile bir araya gelip MRT hattını kullandık." dedi.

Widodo, bundan sonra kavga ve gürültünün değil, ulusal değerlerin öne çıkacağını belirterek, "Ulusal birliğimizi kurmalıyız çünkü ülkeler arasında küresel çekişme gittikçe artıyor. Bu yüzden ülkeyi ilerletmek için birliğe ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

Widodo'nun ardından konuşan Subianto da Widodo'nun seçim galibiyetini tebrik etti ve "İhtiyaç olduğu zaman halkın menfaati için yardım etmeye hazırız." ifadesini kullandı.

Subianto, Widodo'ya espri yaparak, "yeni hükümet döneminde saçlarının daha fazla beyazlayacağını" söyledi.

17 Nisan'da düzenlenen devlet başkanlığı ve milletvekili seçimlerinde, Endonezya Demokratik Mücadele Partisi adayı mevcut devlet başkanı Widodo, Gerindra Partisi başkanı Subianto ile yarışmıştı.

21 Mayıs'ta açıklanan resmi seçim sonuçlarına göre Subianto, yüzde 44,50 oy alırken, Widodo ise yüzde 55,50 oranında oy alarak seçimin galibi olmuştu.

Sonuçların ardından Subianto, seçimlerde hile yapıldığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine itirazda bulunmuştu.

Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi, 27 Haziran'da Subianto'nun itirazını reddetmişti.