0553 313 94 23

Endonezya Büyükelçiliğine atama

Endonezya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mahmut Erol Kılıç atandı

22 Şubat 2019 Cuma 05:26
Endonezya Büyükelçiliğine atama

ANKARA (AA) - Endonezya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mahmut Erol Kılıç'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Endonezya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mahmut Erol Kılıç atandı.

Söz konusu atama 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 05:26
  1. atama
  2. büyükelçi
  3. Endonezya
  4. Endonezya Büyükelçiliği
  5. Mahmut Erol Kılıç
  6. Resmi Gazete

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malcolm X vefatının 54. yılında New York'ta anıldı
    1. Malcolm X vefatının 54. yılında New..
    2. TEM Otoyolunda feci kaza taş yüklü..
    3. Endonezya Büyükelçiliğine atama
    4. Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Prof...
    5. Başkentte seyir halindeki otomobil yandı
    6. Düzceli öğrencilerDüzce..
    7. Avustralya’da 6 kişiyi öldüren araçlı..
    8. ABD'nin 200 askeri bir süre daha..
    9. Muhalefet "yardımları" beyaz giyerek..
    10. İsviçre, Lübnan'la askeri iş birliğini..
    11. İsviçre, Lübnan'la askeri iş birliğini..
    12. İsviçre, Lübnan'la askeri iş birliğini..
    13. Beyaz Saray, ABD'nin Suriye'den..
    14. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih..
    15. Pompeo ile Guterres Yemen ve..
    16. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde günün toplu..
    17. Fernando Muslera: VAR olsaydı turu biz..
    18. Süper Lig ekibinden Hamza Hamzaoğlu..
    19. Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump..
    20. Victor Moses'den maç sonu yorumu:..
    21. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun..
    22. Kayınvalidesini av tüfeğiyle vurdu
    23. Fatih Terim: "Avrupa’ya daha güçlü..
    24. İsmail Erdem CHP standını ziyaret etti
    25. Ataşehir’de büyük buluşma; AK Parti -..
    26. İşte Avrupa Ligi’nde son 16’ya kalanlar
    27. Maçın ardından
    28. Cezaevi firarisi kadın Seydişehir’de..
    29. Aydın'da otomobille traktör çarpıştı:..
    30. Başkentte "Piston" operasyonu
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi