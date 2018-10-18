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Endonezya, bir depremle daha sarsıldı

Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alan adalar ülkesi Endonezya, 5.3'lük depremle bir kez daha sarsıldı, anck ülkede tsunami alarmı verilmedi.

18 Ekim 2018 Perşembe 12:02
Endonezya, bir depremle daha sarsıldı

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda yer alan Açe eyaletinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Batı Açe bölgesinin 30 kilometre kuzeydoğusu olan depremin yerin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

Depremde, şu ana kadar hasar, can kaybı veya yaralı olduğuna ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, tsunami alarmı da verilmedi.

Bu arada, Sulawesi Adası'nda 28 Eylül'de meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısının 2 bin 91'e yükseldiği bildirilmişti.

Pasifik Ateş Çemberi olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da 26 Aralık 2004'te 9.1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 12:02
  1. Endonezya
  2. Deprem
  3. Sumatra adası

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