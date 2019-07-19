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Endonezya Ankara Büyükelçisinden, ERÜ Rektörü Çalış’a Ziyaret

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kayseri’ye gelen Endonezya’nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed Iqbal, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof.

19 Temmuz 2019 Cuma 15:11
Endonezya Ankara Büyükelçisinden, ERÜ Rektörü Çalış’a Ziyaret

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kayseri’ye gelen Endonezya’nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed Iqbal, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’ı ziyaret etti.


Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Büyükelçi Lalu Muhammed Iqbal ile Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Erciyes Üniversitesi ile Endonezya’daki devlet üniversiteleri arasında yapılabilecek işbirliği çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulundu. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, ziyarette yaptığı konuşmasında Endonezya’yı kardeş ülke olarak gördüklerini söyledi.


Rektör Çalış, “Biz üniversite olarak yabancı ülkelerden gelen öğrencilerin üniversitemizde eğitim almalarına büyük önem veriyoruz. Üniversitemizde okuyan 45 Endonezyalı öğrencimiz var. Erciyes Üniversitesi olarak, Endonezya’daki devlet üniversiteleri ile işbirliği çalışmaları yapmak istiyoruz. Bu çerçevede önümüzdeki yıl Endonezya’ya ziyaret planlıyoruz. Endonezya’daki devlet üniversiteleri ile öğrenci ve akademisyen değişiminin yanında, ortak işbirliği çalışmaları yürüterek kardeş üniversite de olmak istiyoruz” dedi.


Endonezya’nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed Iqbal da konuşmasında, Endonezya ile Türkiye arasındaki ekonomik, ticari, kültürel ve eğitim işbirliklerinin önemine değindi.


Büyükelçi Iqbal, “Kayseri ticaret şehri. Ziyaretimizde ticari anlamda işbirliği çalışmalarına önem veriyoruz. Kayseri’de, Erciyes Üniversitesi’nde eğitim gören ülkemizden öğrenciler var. Öğrencilerimiz, Erciyes Üniversitesinde olmaktan mutlu. Erciyes Üniversitesi ile ülkemizdeki üniversiteler arasında yapılacak her türlü eğitim işbirliğine gereken desteği vereceğiz” diye konuştu.


Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, ziyaretin sonunda, Büyükelçi Lalu Muhammed Iqbal’a üniversitenin gümüş tabağını, Büyükelçi Lalu Muhammed Iqbal’a ise Rektör Çalış’a heykel ve kahve hediye etti. Büyükelçi Lalu Muhammed Iqbal’ın ziyaretine, Endodezya’nın Fahri Konsolosu Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan da eşlik etti.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 15:11
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