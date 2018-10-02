Endonezya acil yardım bekliyor

18 milyon nüfusluk Sulawesi adasındaki Palu şehri ve Donggala Regency bölgesinde 644 bin insan depremden etkilendi. Bin 500’e yakın kişi hayatını kaybetti. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. 59 bin 400 kişi ise güvenli alanlara göçmeyi başarmış durumda. Bu insanlar tamamen dışarıdan gelecek yardımlara muhtaçlar. Bölgede ayrıca 65 bin 733 ev de hasar gördü.

Lojistik destekler koordinasyon sıkıntısından dolayı kısıtlı yapılabilmekte. Bu nedenle sadece güvenlik güçlerinin eşliğinde bölgeye intikal edilebiliyor. Elektriğin henüz verilememesinden dolayı insanlar petrol istasyonlarına akın etmiş durumda. Yakıt almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturuyor.

İHH’nın faaliyetleri sürüyor

Bölgedeki faaliyetlerini hızla sürdüren İHH ekibi ikinci etapta bin aileye 5 ton pirinç dağıtacak. Buna ek olarak da 300 aileye hijyen paketi ve içerisinde; pirinç, yumurta, sıvı yağ, şeker, bisküvi ve temiz içme suyu bulunan gıda paketi dağıtımında bulunacak. 3 günlük yorucu bir yolculuğun ardından bölgeye ulaşan İHH ekipleri, ilk etapta 2 bin mağdura gıda ve barınma malzemesi yardımında bulunmuştu.

Hayırseverlerin destekleriyle İHH, bölgedeki faaliyetlerini kriz sonuna kadar sürdürecek.

İhtiyaç listesi

-Su tankı

-Battaniye

-Gıda paketi

-Çadır

-Hijyen paketi

-Çocuk paketi

-Kıyafet

-İçme suyu

Destekte bulunmak için

İHH aracılığıyla Endonezyalılara yardımda bulunmak isteyen bağışçılar, DEPREM yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabiliyor. Ya da İHH’nın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla da yine DEPREM koduyla bu yardımlara destek olabiliyor.