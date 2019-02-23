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Endonezya, 2021 MotoGP yarışına ev sahipliği yapacak

23 Şubat 2019 Cumartesi 12:19
Endonezya, 2021 MotoGP yarışına ev sahipliği yapacak

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın 2021 MotoGP Dünya Şampiyonası yarışlarına ev sahipliği yapacağı bildirildi.

Jakarta Post gazetesinin haberine göre, ülkenin turistik bölgelerinden Lombok Adası, motosiklet dünyasının en önemli organizasyonu olan MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 2021 sezonuna ev sahipliği yapacak.

Endonezya Turizm Geliştirme Kurumu (ITDC) ve MotoGP organizatörü Dorna Sports, 2021 ile 2023 arasında MotoGP yarışlarına Endonezya'nın ev sahipliği yapması konusunda anlaşmaya vardı.

Yapılan anlaşmayı uzatma seçeceğine de sahip olduklarını belirten ITDC Direktörü Abdulbar M. Mansur, yaptığı açıklamada, yarışın yapılacağı pistin sıfırdan inşa edileceğini ve çalışmalara eylül ayında başlanacağını bildirdi.

Yarış pistinin 150 bin seyirci kapasiteli olacağını ifade eden Mansur, ayrıca pistin 4,32 kilometre uzunluğunda ve 18 virajdan oluşacağını kaydetti.

Endonezya'da daha önce, Cava Adası'nda yer alan Bogor bölgesinde 1996 ve 1997'de MotoGP yarışları düzenlenmişti.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 12:19
  1. Endonezya
  2. Lombok adası
  3. MotoGP

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