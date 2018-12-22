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Endokrinoloji hangi hastalıklara bakar?

Endokrinoloji hangi hastalıkları inceler? Sorusu bu aralar en çok araştırılan hastalıkların başında gelmekte. Vatandaşlara yardımcı olmak için biz de Endokrinoloji hangi bölüm yönlendirilir? Endokrinoloji hastalıklarına hangi doktor bakar? Endokrinoloji hangi hastanede var? gibi soruların cevabını araştırdık.

22 Aralık 2018 Cumartesi 14:18

Endokrinoloji hangi doktor bakar? Kış geldi havalar soğudu. Havaların soğumasıyla birlikte de hastalıklar arttı. Çoluk çocuk, genç yaşlı, kadın erkek ayırım olmaksızın mutlaka herkesin hastaneye bu aralar uğramıştır. Vatandaşlar hastaneye gitmek için MHRS online sistemi üzerinden ya da ALO 182’den randevu alıp ilgili doktora başvuracaktır. Peki endokrinoloji muayenesi nasıl yapılır? çoçuk endokrinoloji neye bakar? Endokrin testi için hangi bölümden randevu alınır? Endokrinoloji hastalıkları bölümü hangi hastalıklara bakar? işte detaylar...

Endokrinoloji muayenesi nasıl yapılır? Hastalığa yakalanan insanlar çareyi doktora gitmekte bulunur. Doktora gidip hastalığın şifasına aramak isteyen vandaşlar, MHRS online ya da ALO 182 telefonla oturdukları yere en yakın hastaneden randevu alır. Randevu alan vatandaşlar, hangi hastalık için hangi bölüm ve doktordan randevu almak gerekir bilmelidir. Hiç bir insan yoktur ki hastalanmasın ya da hastalandığı zaman hastaneye başvurmasın. Hastaneye gidecek vatandaşlar gideceği hastaneyi ve hangi bölümden randevu alacağını iyi bilmelidir. Farklı alanlarda hizmet veren doktorlardan kafamıza göre randevu alamayız. Hastalığımız ne ise o hastalıkla ilgilenen bölüm ve doktordan randevu almamız lazım ki hastalığımıza doğru teşhis konsun. Hastalanan vatandaşın en çok araştırdığı hangi hastalığa hangi bölüm bakar, kasık fıtık için hangi bölümden randevu alınır, bağırsak hastalıkları hangi bölüm bakar, kalça çıkığı için hangi bölümden randevu alınır, öksürük için hangi bölümden randevu alınır, emar çekimi için hangi bölümden randevu alınır, kemik ağrısı için hangi doktora gidilir, kasık ağrıları, idrar kaçırma, ateşlenme, boğaz ağrıları için hangi bölümden randevu alınmalı soruları randevu alacak hastalar için araştırılan konular arasında yer almakta. Hangi Hastalık için hangi doktordan randevu alabileceğiniz hakkında alt kısımda ayrıntıları bulabilirsiniz.

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İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Marmara Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Bezmialem International

İstanbul Zeynep Kamil Kadın Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

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Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 14:18
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