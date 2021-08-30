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Korona Virüs Endişelendiren haber! 'En bulaşıcı mutasyon' geldi
Korona Virüs

Endişelendiren haber! 'En bulaşıcı mutasyon' geldi

Dünya koronavirüsle mücadelesine hız kesmeden devam ederken, Güney Afrika'dan endişelendiren haber geldi. Güney Afrika'da koronavirüsün C.1.2 olarak adlandırılan yeni bir varyantı tespit edildi. Varyantın 'en bulaşıcı mutasyon' olma ihtimali bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 09:51:00 -
Endişelendiren haber! 'En bulaşıcı mutasyon' geldi

Dünya 2 yıldır koronavirüsün pençesinde. 4 milyonun üzerinde insanın hayatına mal olan virüs ise yeni mutasyonları ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Son dönemde en çok Delta'nın adını duyduk. Zira söz konusu varyant dünya genelinde baskın tür haline gelmiş durumda.

Ancak Güney Afrika'dan gelen bir haber virüsün mutasyona uğramaya devam ettiğini gözler önüne serdi.
İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, Güney Afrikalı bilim insanları 2021 yılının Mayıs ayında C.1.2 isimli bir mutasyon tespit ettiklerini duyurdu.

Yapılan ilk araştırmalara göre, söz konusu varyantın 'en bulaşıcı mutasyon' olma ihtimali bulunuyor.

Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü ve KwaZulu-Natal Araştırma İnovasyon ve Dizilim Platformu, C.1.2 dizilimindeki mutasyon hızının yılda 4.18 olduğunu belirledi.
Bu sayı, bugüne kadar herhangi bir varyantta görülen mevcut küresel mutasyon oranının neredeyse iki katına denk geliyor.

Bilim insanları ayrıca C.1.2 dizisine sahip varyantların yaklaşık yüzde 50'sinde 14 mutasyon buldu.

'Bu mutasyonların işlevsel etkisini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuluyor' diyen bilim insanları, son varyantın virüsün antikorlardan ve bağışıklık tepkilerinden kaçmasına yardımcı olabileceği konusunda da uyardı.

'Artan bulaşıcılık' ile ilişkilendirilen C.1.2, İngiltere, Çin, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mauritius, Yeni Zelanda, Portekiz ve İsviçre'de de görüldü.

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Yorumlar

ÇIKMIŞ VE ÇIKACAK HER TÜRLÜ VARYANTA

BİONTEC. ALMAN AMERİKAN İŞBİRLİĞİ İLE ÜRETİLEN AŞI HER DERDE DEVA BİYONTEC .
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tek çare aşı olmak değilmi ... sizin oyununuz bitmeyecek...
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