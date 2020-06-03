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Korona Virüs

Endişe verici rakamlar geliyor! Koronavirüsün kıskacındaki İran’da ölü sayısı 8 bini geçti

İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ülkede son 24 saatte 70 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 8 bin 12’ye yükseldiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 13:20:00 -
Endişe verici rakamlar geliyor! Koronavirüsün kıskacındaki İran’da ölü sayısı 8 bini geçti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bini geçti.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saat içinde ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 70 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Vaka sayısı 3 bin 134 arttı

Toplam can kaybının 8 bin 12'ye ulaştığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 3 bin 134 artarak 160 bin 696'ya çıktığını aktardı.

Kovid-19 hastalarından 2 bin 585'inin durumunun ağır olduğunu kaydeden Cihanpur, 125 bin 206 kişinin tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini belirtti.

Huzistan “kırmızı bölge” olarak belirlendi

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar 997 binden fazla Kovid-19 testi yaptıkları bilgisini paylaştı.

Cihanpur, güneydeki Huzistan eyaletinin "kırmızı bölge" olarak belirlendiğini, Doğu ve Batı Azerbaycan, Kirmanşah, Buşehr, Hürmüzgan, Sistan-Beluçistan, Kazvin ve Rezevi Horasanı eyaletlerinin de yüksek riskli bölgeler arasında yer aldığını ifade etti.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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