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Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi’nde zekaya dayalı oyunlar

Yaz tatilini Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi’nde geçiren çocuklar Mastermind, Reversi, Look Look, Speed Stacks gibi zekaya dayalı strateji oyunları oynayarak değerlendiriyor.

05 Temmuz 2019 Cuma 10:39
Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi’nde zekaya dayalı oyunlar

Yaz tatilini Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi’nde geçiren çocuklar Mastermind, Reversi, Look Look, Speed Stacks gibi zekaya dayalı strateji oyunları oynayarak değerlendiriyor. Çocuklar, “Beynim karıncalanıyor” dedikleri oyunlar sayesinde düşünme becerilerini geliştirirken problemleri de hızlıca çözüyorlar. Eğitmenler, öğrencilerden birçok problemin çözümü konusunda yardım aldıklarını söylüyor.


Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi, yıl boyunca verdiği farklı ve özel eğitimi yaz mevsiminde de ara vermeden sürdürüyor. Yaz tatilini İstanbul’da geçiren kursiyerler için dinlence ve keyifli zamanın yanında çocukların bilgiyle donandığı aktivitelerden oluşan bir program hazırlandı.Bu kapsamda çocuklar tamamen zeka ve strateji içerikli oyunlardan oluşan bir tatil geçiriyor. Öğrenciler, oynadıkları şifreli ve çözümü zor oyunlarla hem kendileriyle hem de arkadaşlarıyla yarışıyor. Saatlerce yorulan ve ter döken öğrenciler, günün sonunda başarıya ulaşmanın mutluluğunu ve hazzını doyasıya yaşıyor.


Çocuklar, her biri uzun zaman alan tamamen zekaya dönük Mastermind, Reversi, Look Look ve Speed Stacks oyunlarıyla meşgul oluyor. Kod kırma oyunu olarak da tanımlanan ve iki kişinin kazıklarla oynadığı modern oyun ile çocuklar, strateji ve düşünme becerilerini geliştiriyor. Tahmin ve analizlerin ön planda olduğu oyunun bitiminde öğrenciler, “Beynim karıncalanıyor” diyor.


İki kişiyle oynanan ve alan elde etmeye yönelik bir başka oyunda ise çocuklar savaş stratejisi yaparak rakiplerini alana hapsetmeye ve kendi alanlarını büyütmeyi hedefliyor. Basit gibi görünen ancak çok zor olan oyunda öğrencilerin zekalarını yarıştırıyor.



Problemle karşılaşınca “Ne yapalım?” deyip çocuklardan yardım istiyoruz


Bardaklarla oynanan bir oyun ise, çocukların konsantrasyonlarını, kas gelişimini, takım çalışmasını desteklerken kontrol hızlarını da artırıyor. Müzik eşliğinde yapılan sporla oyuncular hem enerjilerini atıyor hem de eğleniyorlar. Grup halinde kağıtla oynanan bir diğer oyunda ise karmaşık ortamda şekil bulmaya çalışan çocukların görsel ayırt etme becerisi gelişiyor.


Uzmanlar, oyunlar sayesinde çocukların bir pozisyon, ortam veya durumla ilgili karşılaştıkları problemleri kısa sürede çözme becerilerini geliştirdiğini belirtti. Çocukların küçük yaştan itibaren yetişmesinin önemli olduğunu söyleyen eğitmenler, “Büyüdüklerinde karşılaştıkları sorunları kolayca çözerek, rahatça ilerleyebilecekler. Bu da başarıyı getirecek. Biz şu anda birçok problemle karşılaşıyoruz ve ‘Ne yapalım?” deyip kendilerinden yardım istiyoruz” dedi. Eğitime öncelikli projelerle her zaman gençlerin yanında olan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, bütün öğrencileri bu tür etkinliklere katılmaya davet etti.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 10:39
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