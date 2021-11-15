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Biyografi Ender Sevinç kimdir? Ender Sevinç nereli? Ender Sevinç hangi partiden?
Biyografi

Ender Sevinç kimdir? Ender Sevinç nereli? Ender Sevinç hangi partiden?

Ender Sevinç hangi partiden? Kıyıköy Beldesinin CHP'li Belediye Başkanı Ender Sevinç'in, belediyede çalışan 4 kadını taciz ettiği ortaya çıktı. Ender Sevinç kimdir? Ender Sevinç nereli?

Yeniakit Publisher
2021-11-15 11:45:00 - 2021-11-15 11:51:09
Ender Sevinç kimdir? Ender Sevinç nereli? Ender Sevinç hangi partiden?

Kırklareli'nin Kıyıköy Beldesinin CHP'li Belediye Başkanı Ender Sevinç hakkında, belediyede çalışan 4 kadını taciz ettiği gerekçesiyle 34 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kıyıköy Belediyesi 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarına göre, CHP’nin belediye başakn adayı Ender Sevinç oyların yüzde 41,90’ının alarak Kıyıköy beldesinin belediye başkanı seçildi. AK Parti’nin belediye başkan adayı Ahmet Bora ise oyların yüzde 40,4’ünü alırken, MHP’nin adayı ise oyların yüzde 17,78’ini aldı.

ender sevinç kimdir

Ender Sevinç kimdir?

Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde  16.02.1978 tarihinde doğan Ender Sevinç, ilk ve orta öğrenimini Kıyıköy beldesinde tamamladı. Beldede mahalle muhtarı olarak görev de yapan Ender Sevinç, 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Kıyıköy beldesi belediye başkan adayı olarak gösterilde ve seçimi kazanarak Kıyıköy belde belediyesi başkanı oldu. Taciz iddialarıyla gündemden düşmeyen Ender Sevinç evli ve 2 çocuk sahibidir.

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