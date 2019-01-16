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Ender görülen çilek kaplanlarından biri İstanbul'da

Dünyada nadir görülen kaplan türlerinden olan çilek kaplanı, özel izinle getirildiği Aslan Park’ta sergilenmeye başlandı

16 Ocak 2019 Çarşamba 15:51
Ender görülen çilek kaplanlarından biri İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - Dünyada nadir görülen kaplan türlerinden olan çilek kaplanı, özel izinle getirildiği İstanbul'da sergileniyor.

Alınan bilgiye göre, Albino Bengal kaplanı ile Bengal kaplanının çiftleşmesi sonucu doğan dünyadaki az sayıda kaplandan biri olan çilek kaplanı, Malta devletinin özel izniyle iki gün önce Türkiye'ye getirildi.

Henüz 3 aylık olan çilek kaplanı Aslan Park'taki diğer iki aslan yavrusuyla aynı habitatta yaşamaya başladı.

"Altın kaplan" adıyla da bilinen çilek kaplanı, aslan, leopar ve puma gibi ayrı bir tür olarak biliniyor.

Kaplan türü hakkında bilgi veren Aslan Park sorumlusu Aslan Aydın, "Çilek kaplanı dünyada çok nadir görülen türlerden. Bir yavru albino Bengal kaplanıyla normal Bengal kaplanın çiftleşmesi sonucu doğan yavruların on nesil daha çiftleşmesi sonucu ortaya çıkıyor. Bu yüzden dünyada şu anda sadece 20 tane bulunuyor." dedi.

Öte yandan, öğrencilerin yarıyıl tatili boyunca karnesini götürerek ücretsiz olarak Aslan Park'ı gezebileceği kaydedildi.


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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 15:51
  1. Altın Kaplan
  2. Aslan Park
  3. Bengal kaplanı
  4. Çilek Kaplanı
  5. Tuzla

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