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Encümen Toplantısı Vali Akın Başkanlığında Yapıldı

Haftalık Olağan İl Encümen Toplantısı, Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.

12 Temmuz 2019 Cuma 12:16
Encümen Toplantısı Vali Akın Başkanlığında Yapıldı

Haftalık Olağan İl Encümen Toplantısı, Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.


İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Vali Akın’ın yanı sıra İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, il encümen üyeleri ile kurum yetkilileri katıldı.



Toplantının açılışındakonuşan Vali Akın, “Devletimizin sağladığı imkanları ve kaynakları, mevzuat gereğince vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda kullanma niyetindeyiz. Altyapı, üstyapı, sosyal tesisler gibi ihtiyaçları, en güzel şekliyle vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için en doğru kararları almaya gayret ediyoruz. Vatandaşlarımıza hizmet ve onların memnuniyeti en temel hedeflerimizden biri. Yürüttüğümüz çalışmalarla ilimiz genelinin yaşam koşullarını iyileştirme, vatandaşlarımızın huzur ve refah düzeyini daha da artırma çabasındayız.” dedi.



Toplantı, gündemde yer alan maddelerin görüşülerek karara bağlanması, görüş ve önerilerin alınması ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 12:16
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