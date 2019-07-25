“En yüksek puanlı aday bana gelsin’’ yarışı

Üniversite seçiminin öğrencilerin geleceğine yön veren, hayatını şekillendiren önemli bir karar aşaması olduğunu vurgulayan tercih rehberleri bu konuda şu mesajları veriyor:

SEÇİLEN MESLEKİ ALANDAKİ BAŞARI

Tercih yapacak öğrencilerin dikkat etmesi gereken en önemli kriterlerden biri, üniversitenin seçilen mesleki alandaki başarısıdır. Bir üniversitenin ilgili bölümündeki hocalarının çalışma alanları, projeleri, verdikleri dersler bu başarının bir göstergesi olabilir. Bunun yanı sıra, üniversite bünyesindeki laboratuarlar, araştırma ve uygulama merkezleri, ilgili alandaki başarıyı gösteren diğer unsurlardır. Öğrencilerine uygulamalı araştırma olanakları sunan, alanında başarılı hocalarla öğrencileri bir araya getiren bir üniversite ortamı, mesleki eğitim ve başarıyı destekleyecek ilk kriterlerdendir.

FİZİKSEL VE SOSYAL İMKÂNLAR

Tercih yapacak öğrencilerin dikkat etmesi gereken önemli bir diğer kriter, üniversitenin sahip olduğu fiziksel ve sosyal imkanlardır. Bir üniversitedeki öğrenci kulüplerinin aktiviteleri, gönüllü çalışmalar, sosyal sorumluluk projeleri, fiziksel koşulları öğrencilerin sosyal gelişimleri için çok önemlidir. Bu tür faaliyetlerin yoğun olduğu bir üniversite ortamında, öğrenciler akranlarıyla daha kuvvetli bağlar geliştirebilecek, geniş bir sosyal çevre oluşturabilecektir. Bu da, hem üniversite yılları boyunca hem de mezuniyet sonrasındaki yıllarda kişisel ve profesyonel bir sosyal ağın kurulmasına katkıda bulunur.

YABANCI DİL EĞİTİMİ

Hem üniversite hayatı, hem de iş hayatı için yabancı bir ya da birkaç dilin öğrenilmesi bir gerekliliktir. Tercih yapacak öğrenciler için önemli bir seçim kriter, üniversitenin yabancı dilde eğitim vermesi veya yabancı dil eğitimine önem vermesidir. Yabancı dil akademik hayatta uluslararası literatürün takibini sağlarken, diğer yandan iş yaşamında başarı kazanmanın temel gerekliliklerinden biri haline gelmiştir. Bu nedenle, yabancı dilde eğitim veren bir üniversitede okumak, kişinin geleceğe daha sağlam adımlarla hazırlanmasını sağlar.

YURTDIŞI BAĞLANTILARI

Üniversite hayatı, yalnızca akademik eğitimin sağlandığı bir süreç değil, aynı zamanda kişinin dünyayla iletişim kurmayı öğrendiği bir dönüm noktasıdır. Bu süreçte, öğrencilerin farklı ülkelerden insanlarla ve kurumlarla etkileşim kurması zenginleştirici bir deneyim sağlar. Bu bakımdan, tercih yapacak öğrencilerin seçtikleri üniversitenin ve bölümün uluslararası öğrenci değişim programları ve diğer yurtdışı bağlantıları konusunda bilgi edinmesi önemlidir.

STAJ İMKÂNLARI

Üniversite eğitiminin önemli bir parçası, edinilen bilgilerin iş yaşamında ve uygulamada nasıl kullanıldığını bilmektir. Bu nedenle, staj imkânları öğrencinin yeni deneyimler kazanmasına, kariyer hedeflerini netleştirmesine ve öğrendiği soyut kavramların uygulamaya nasıl dönüştüğünü görmesine yardımcı olur. Tercih yapacak öğrenciler, seçtikleri bölümde ne tür staj imkânları olduğunu dikkate almalı, eğitimlerini zenginleştirebilecek uygulama olanaklarını araştırmalıdır.

Burs imkânları

Başarıya bağlı burs imkânlarının sunulması, öğrencinin akademik başarısını motive edebileceği gibi öğrencilere maddi açıdan da destek sağlar.

Üniversitenin şehri

Üniversite için gidilecek şehrin büyüklü kültürel imkânlar ğü, güvenliği, sosyal ve ı, iş imkânları, şehirdeki yaşam pahal yaşadığı şehre uzakl ılığı, ailenin ığı, tercih yapacak öğrencilerin dikkat etmesi gereken unsurlardır.