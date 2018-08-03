En yüksek devlet memuru olarak Metin Kıratlı atandı!

Cumhurbaşkanlığına bağlı başkanlıklara ve başdanışmanlıklara yapılan atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde en yüksek devlet memurluğu olarak belirlenen Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’na Metin Kıratlı’yı atadı. Kıratlı, bu atama ile “en yüksek devlet memuru” sıfatının sahibi oldu.

EN YÜKSEK DEVLET MEMURU

703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenleme ile özellikle memurlara ödenen maaşlarda en yüksek devlet memuru olarak baz alınan Başbakanlık Müsteşarı’nın yerini yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı almıştı. Buna göre en yüksek devlet memuru maaşı olarak baz alınan Başbakanlık Müsteşarı maaşı yerine Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı maaşına göre hesaplama yapılacak.

Metin Kıratlı’nın atamasıyla ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Eski sistemde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan Kıratlı, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü görevinde de bulunmuştu.